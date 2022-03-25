Губернатор Подмосковья дал совет, как пережить санкции против РФ

По мнению губернатора Московской области Андрея Воробьёва, с введением новых антироссийских санкций жизнь общества изменится, а чтобы успешно их пережить, россиянам нужно быть сплочёнными и едиными.

Воробьёв напомнил, что санкции по отношению к России применяются уже достаточно давно.

"В 2014 году на нас наложили достаточно серьезные санкции. Казалось бы, обывателя они коснулись несильно. С одной стороны, они не дали нам дополнительного развития. С другой (всегда есть обратная сторона медали) — заставили нас все эти восемь лет активно заниматься импортозамещением. И нам многое удалось импортозаместить. К сожалению, не все", — рассказал Воробьёв в разговоре с Телеканалом "360".

Губернатор уверен, что для преодоления последствий санкций против РФ жителям страны нужно стать единым целым и максимально реализовать все имеющиеся в "молодых и светлых головах" стартапы.

Он напомнил, что необходимо искать способы дальнейшего развития и уверенно идти к своей цели — быть сильной страной, в которой гражданам комфортно жить.