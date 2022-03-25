Bloomberg: Spotify уходит из России

Стриминговый сервис Spotify все же решил уйти из России, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Также в материале уточняется, что это должно произойти в апреле.

Ранее Spotify уже закрыл свой офис в России из-за ситуации на Украине. Кроме того, стриминговый сервис удалял контент, который спонсируется российскими властями, в том числе подкасты СМИ.

Ранее американская корпорация Apple сообщила, что приостанавливает продажи свои товаров в России. Это связано с проведением РФ спецоперации на Украине. Кроме того, компания ограничила доступ к приложениям RT News и Sputnik News вне РФ, а также — использование системы платежей Apple Pay.