Психолог Малышева рассказала, что думают россияне о побеге Чубайса

Отъезд из России столь заметного политического деятеля как Анатолий Чубайс в переломный для страны момент не вызвал у людей тревоги. Аналогии между бегством Чубайса и возможным осложнением ситуации в стране россияне, судя по комментариям в соцсетях, проводить не стали. Об этом рассказала психолог Наталья Малышева.

По её словам, поступок политика страха или беспокойства за своё будущее у людей не вызвал. Никто не стал думать, что грядёт мировая война, но писали лишь, чтобы он не возвращался назад, заметила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

Она добавила, что у народа есть вера в светлое будущее России, на фоне того, как её покидают представители шоу-бизнеса и политические деятели.

По мнению психолога, Чубайс бежал из-за опасений, что придётся здесь расплачиваться за личный крах.

"Адекватные люди если и бегут, то только если ощущают за собой грешки и понимают, что может наступить расплата", — высказала предположение собеседник издания.

Чубайс бежал не от страха и не от войны, а сам от себя, но основную массу россиян такие побеги не пугают, заключила Малышева.