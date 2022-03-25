The Post Internazionale: в Италии придумали способ, как помочь РФ и Путину

Итальянские пользователи придумали, как можно помочь президенту РФ Владимиру Путину в решении газового вопроса. Об их идее написало местное издание The Post Internazionale.

Тем, кто хочет поддержать Россию, посоветовали использовать как можно больше газа.

"Сторонников Путина в Италии просят включить отопление в доме на максимум или чаще готовить на плите, чтобы потреблять как можно больше газа. Таким образом, они хотят помочь Москве с продажами топлива", — предложило издание.

Это предложение приобрело масштабы настоящего флэшмоба, участники которого делятся в Twitter снимками, подтверждающими активное потребление газа. В рамках этой импровизированной акции насчитывается уже более сотни публикаций.

"Давайте увеличим термостаты. Даже небольшой вклад может быть важным", — написал один из итальянских сторонников предложения.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В ответ Украина разорвала отношения с Россией, а западные страны вводят всё новые антироссийские санкции. В числе прочего в ЕС предлагают уменьшить зависимость от российского топлива, а в перспективе и вовсе от него отказаться. В целях экономии жителей Евросоюза просят экономить энергоресурсы при отоплении домов, а также медленнее передвигаться на авто по дорогам.