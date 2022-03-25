EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

The Post Internazionale: в Италии придумали способ, как помочь РФ и Путину

Общество

Итальянские пользователи придумали, как можно помочь президенту РФ Владимиру Путину в решении газового вопроса. Об их идее написало местное издание The Post Internazionale.

The Post Internazionale: в Италии придумали способ, как помочь РФ и Путину

Тем, кто хочет поддержать Россию, посоветовали использовать как можно больше газа.

"Сторонников Путина в Италии просят включить отопление в доме на максимум или чаще готовить на плите, чтобы потреблять как можно больше газа. Таким образом, они хотят помочь Москве с продажами топлива", — предложило издание.

Это предложение приобрело масштабы настоящего флэшмоба, участники которого делятся в Twitter снимками, подтверждающими активное потребление газа. В рамках этой импровизированной акции насчитывается уже более сотни публикаций.

"Давайте увеличим термостаты. Даже небольшой вклад может быть важным", — написал один из итальянских сторонников предложения.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В ответ Украина разорвала отношения с Россией, а западные страны вводят всё новые антироссийские санкции. В числе прочего в ЕС предлагают уменьшить зависимость от российского топлива, а в перспективе и вовсе от него отказаться. В целях экономии жителей Евросоюза просят экономить энергоресурсы при отоплении домов, а также медленнее передвигаться на авто по дорогам.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
Темы италия владимир путин
Sberbank
Новости
Сын Боярского объяснил внесение Латвией его отца в "чёрный список"
The Post Internazionale: в Италии придумали способ, как помочь РФ и Путину
Путин назвал причину "отмены" писательницы Джоан Роулинг на Западе
Социолог поддержал речь Медведева о возможном возврате смертной казни в России
В "Школе современной пьесы" пройдет премьера спектакля "Отщепенцы"
В Крыму уверены, что на юго-востоке Украины появится Новороссия
В Госдуме оценили возможность отставки сенатора после фейка о Жириновском
Симоньян о жалобах российских олигархов: "Начальник предупреждал"
Байден в субботу произнесёт "значительную" речь о ситуации на Украине
Украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Чичериной
Популярное
Силовые структуры
Боец "Азова"* рассказал о страхе перед военными РФ: "Мы кукухой ехали"

Боец из националистического полка "Азов"* рассказал, почему сдался армии ДНР.

Боец "Азова"* рассказал о страхе перед военными РФ: "Мы кукухой ехали"
Россия взяла курс на присоединение Украины
Новости Украины
Россия взяла курс на присоединение Украины
Экономика и бизнес
"Гении!" — Хазин восхитился провокацией Штатов одновременно против России и ЕС
Мир. Новости мира
Бойцы из Чечни подняли флаг с изображением Кадырова во время боя на Украине
Любовь Степушова Неожиданный союзник: Бразилия поддерживает Россию по всем направлениям Любовь Степушова Усам Оздемиров Электронные деньги сбросят с пьедестала систему SWIFT Усам Оздемиров Ирина Шлионская Хотите на Марс? Будьте готовы стать веганами! Ирина Шлионская
Общество
Украинский рэпер Потап отказался от российских музыкальных премий
Мир. Новости мира
В Минобороны РФ заявили об уничтожении базы подготовки наёмников на Украине
Хазин: первый ответ Путина на санкции поставил доллар на грань катастрофы
Экономика и бизнес
Хазин: первый ответ Путина на санкции поставил доллар на грань катастрофы
Последние материалы
The Post Internazionale: в Италии придумали способ, как помочь РФ и Путину
Путин назвал причину "отмены" писательницы Джоан Роулинг на Западе
Социолог поддержал речь Медведева о возможном возврате смертной казни в России
В "Школе современной пьесы" пройдет премьера спектакля "Отщепенцы"
В Крыму уверены, что на юго-востоке Украины появится Новороссия
В Госдуме оценили возможность отставки сенатора после фейка о Жириновском
Симоньян о жалобах российских олигархов: "Начальник предупреждал"
Эксперт рассказал, какие риски ждут российских туристов на отдыхе за границей
Байден в субботу произнесёт "значительную" речь о ситуации на Украине
Неожиданный союзник: Бразилия поддерживает Россию по всем направлениям
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников