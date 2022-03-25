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Автор Игорь Рябов

Актёр Калягин назвал "неприличным" отъезд Чулпан Хаматовой из России

Общество

Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин высказался по поводу отъезда из России актрисы Чулпан Хаматовой.

Актёр Калягин назвал "неприличным" отъезд Чулпан Хаматовой из России

По словам Калягина, поступок Хаматовой можно оправдать только тем, что она является эмоциональным и творческим человеком.

"Но вообще это неприлично — покидать страну, когда стране тяжело, когда она, может быть, больше всего нуждается в тебе. Я никого не ругаю и не буду ругать, вешать ярлыки, это личное дело Хаматовой. Но… неприлично. Другого слова не могу подобрать", — заявил Калягин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он отметил, что подразумевает "совесть и принципы" под словом "неприлично".

Калягин назвал решение Хаматовой опрометчивым, поскольку она не разобралась в ситуации, но уже вынесла своё громкое решение. Он напомнил, что суждения актёра влияют на его поклонников, поэтому "нужно подбирать слова", чтобы зрители не разочаровались в тебе.

"Даже судья уходит на время, чтобы принять решение", — добавил Калягин.

Ранее актриса Чулпан Хаматова выступила против спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине и переехала из России в Латвию. Она признаваясь, что пока боится возвращаться на родину.

После начала спецоперации на Украине за границу уехали Ксения Собчак, Иван Ургант, Алла Пугачёва, Максим Галкин, Семён Слепаков и другие российские звёзды шоу-бизнеса.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
Темы латвия чулпан хаматова
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