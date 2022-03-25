Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин высказался по поводу отъезда из России актрисы Чулпан Хаматовой.
По словам Калягина, поступок Хаматовой можно оправдать только тем, что она является эмоциональным и творческим человеком.
"Но вообще это неприлично — покидать страну, когда стране тяжело, когда она, может быть, больше всего нуждается в тебе. Я никого не ругаю и не буду ругать, вешать ярлыки, это личное дело Хаматовой. Но… неприлично. Другого слова не могу подобрать", — заявил Калягин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что подразумевает "совесть и принципы" под словом "неприлично".
Калягин назвал решение Хаматовой опрометчивым, поскольку она не разобралась в ситуации, но уже вынесла своё громкое решение. Он напомнил, что суждения актёра влияют на его поклонников, поэтому "нужно подбирать слова", чтобы зрители не разочаровались в тебе.
"Даже судья уходит на время, чтобы принять решение", — добавил Калягин.
Ранее актриса Чулпан Хаматова выступила против спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине и переехала из России в Латвию. Она признаваясь, что пока боится возвращаться на родину.
После начала спецоперации на Украине за границу уехали Ксения Собчак, Иван Ургант, Алла Пугачёва, Максим Галкин, Семён Слепаков и другие российские звёзды шоу-бизнеса.
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