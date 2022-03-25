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Автор Елена Былкина

Симоньян о жалобах российских олигархов: "Начальник предупреждал"

Общество

Глава RT Маргарита Симоньян прокомментировала слёзные жалобы разорившихся под санкциями российских олигархов. На жизнь уже пожаловались экс-глава Альфа-Банка Пётр Авен и его соратник Михаил Фридман.

Симоньян о жалобах российских олигархов: "Начальник предупреждал"

Симоньян удивило возмущение российских олигархов, по которым больно ударили антироссийские санкции, принятые после начала спецоперации на Украине.

Журналистка изумляется позиции бизнесменов, которые были уверены, что с ними такого никогда не случится, так как они за рубежом были "инвесторами, благотворителями, налогоплательщиками, спонсорами грядущей русской революции".

Телеведущая напомнила о предупреждении Владимира Путина тем, кто пытался обеспечить себе подушку безопасности за границей.

"И Начальник, который ровно двадцать лет назад предупреждал: "Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы разблокировать свои деньги"", — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

Она отметила, что неожиданно выяснилось, что на Западе наших олигархов не жалуют.

"Тут выясняется, что наши лондонцы — инвесторы, меценаты и налогоплательщики — с точки зрения настоящих лондонцев, никакие не лондонцы. Никакие не европейцы. И даже не евреи. А просто русские. И всегда такими были. Не русские даже — советские. Такие же, как Путин. Со всеми вытекающими. И пыль глотать совершенно бесполезно", — заключила главный редактор RT.

Ранее экс-председатель совета директоров "Альфа-Банка" Пётр Авен рассказал, как трудно ему приходится под гнётом санкций. Он заявил, что не может нанять даже уборщицу. Его поймали в Лондоне, когда он бегал от банкомата к банкомату, пытаясь снять хоть какие-то средства с личных счетов.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы пётр авен владимир путин маргарита симоньян
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