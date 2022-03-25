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Автор Елена Былкина

Экс-глава "Альфа-Банка" объяснил, из-за чего попал под санкции: "Несправедливо"

Общество

Экс-главу "Альфа-Банка" Петра Авена поймали в Лондоне, когда он бегал от банкомата к банкомату, пытаясь снять хоть какие-то средства с личных счетов.

Экс-глава "Альфа-Банка" объяснил, из-за чего попал под санкции: "Несправедливо"

Российский олигарх, который в одночасье лишился всего состояния, уверен, что его иностранные активы заморозили из-за фотографии с Владимиром Путиным на встрече в Кремле. Снимок был сделан в день начала спецоперации на Украине.

"Это очень странно — оказаться под санкциями только за то, что встречался с президентом [России]. Мы стараемся быть абсолютно вне политики. [На встречах] с Путиным я представлял "Альфа-групп", а вовсе не себя", — объяснил разорившийся предприниматель в интервью изданию Financial Times.

Он пожаловался, что не может даже прикасаться к своему бизнесу.

"Они [партнеры] боятся даже встречаться со мной лично. Мы очень боимся властей…. Британские юристы не хотят работать с россиянами. Мне сказали, что изменить введенные санкции практически невозможно", — рассказал бедствующий экс-миллиардер.

Авен отметил, что может понять введение санкций.

"Но это несправедливо. Я не жалуюсь, когда люди умирают", — объяснил бизнесмен, который сейчас находится в Лондоне с женой и восьмилетним ребёнком.

Авен рассказал, что его семья пережила сталинские репрессии и ГУЛАГ.

"В один прекрасный день за тобой придут, и твоя хорошая жизнь закончится", — приводит предупреждения своей родни разорившийся олигарх.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы пётр авен альфа-банк
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