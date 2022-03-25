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Автор Елена Былкина

"Чтобы вычислить крота": весть о смерти Жириновского могли слить специально

Общество

Есть предположение, что таким способам пытались поймать крота, сливающего информацию о состоянии лидера ЛДПР Владимира Жириновского журналистам. 

"Чтобы вычислить крота": весть о смерти Жириновского могли слить специально

Рассматривается конспирологическая версия появления новости о кончине Владимира Жириновского.

По словам источника "Базы" в Минздраве подозревают, что кто-то сообщает СМИ обо всём, что происходит со здоровьем Жириновского. Появляющиеся в прессе сведения в огромной степени соответствуют действительности, поэтому члены партии якобы даже подозревали друг друга в сливе информации.

Предполагается, что найти виновного попытались помощью распространения недостоверных сведений.

"В больнице не раз проводились внутренние проверки после выхода очередного поста в телеграм-каналах. Но найти "крота" всё не удавалось… Удалось ли найти "крота" на этот раз, наш источник пока не знает, но считает, что раз информация о смерти Жириновского появилась в медиаполе — такая вероятность очень высока", — сообщает Telegram-канал Baza.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы лдпр владимир жириновский
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