Константин Хабенский ответил на вопрос об эмиграции из России

Актёр и режиссёр Константин Хабенский объяснил, собирается ли он последовать примеру Чулпан Хаматовой и Ренаты Литвиновой, которые покинули Россию.

Художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова уверил, что не планирует в ближайшее время покидать страну. Народный артист России прокомментировал массовые отъезды российских знаменитостей за рубеж, начавшиеся после обострения ситуации на Украине.

"Я могу сказать только за себя: я продолжаю работать, остаюсь в профессии. И хочу сделать так, чтобы и мне, и людям, которые рядом со мной, было интересно заниматься нашим делом", — цитирует слова Хабенского "Комсомольская правда".

Руководителю МХТ пришлось срочно искать замену в свою постановку, так Рената Литвинова уехала за рубеж. Сейчас звезда театра и кино вместе дочерью находится в Бельгии.

После начала спецоперации на Украине, за границу отправились также Ксения Собчак, Иван Ургант, Алла Пугачёва, Максим Галкин, Семён Слепаков и другие российские звёзды.

Ранее Хабенский призвал россиян не устраивать публичных расправ.