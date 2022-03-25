Минздрав заявил о стабильном состоянии здоровья Жириновского

Медики оценивают как стабильное состояние здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщил Минздрав РФ.

"Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь", — цитирует сообщение министерства ТАСС.

Ранее РИА Новости сообщило со ссылкой на сенатора Александра Пронюшкина о смерти Жириновского, который в начале февраля был госпитализирован в связи с заражением коронавирусной инфекцией.

Позже спикер Госдумы Владимир Володин опроверг информацию о смерти политика.

"Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжёлое", — заявил председатель нижней палаты парламента.