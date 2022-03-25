Медики оценивают как стабильное состояние здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщил Минздрав РФ.
"Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь", — цитирует сообщение министерства ТАСС.
Ранее РИА Новости сообщило со ссылкой на сенатора Александра Пронюшкина о смерти Жириновского, который в начале февраля был госпитализирован в связи с заражением коронавирусной инфекцией.
Позже спикер Госдумы Владимир Володин опроверг информацию о смерти политика.
"Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжёлое", — заявил председатель нижней палаты парламента.
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