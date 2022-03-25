Володин заявил, что Жириновский жив: "Врачи борются за него"

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заверил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский не скончался.

В Telegram-канале Вячеслава Володина появилась информация о состоянии лидера ЛДПР.

"Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжёлое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления", — написал председатель Госдумы.

В ЛДПР назвали фейком новость о кончине Жириновского.

Заместитель руководителя думской фракции Алексей Диденко объяснил, что доверять информации издания Mash не стоит.

"Вы вроде взрослые люди, вы не знаете, что такое Mash? Это фейк", — цитирует слова Диденко Telegram-канал "Подъём".

Минздрав и сын Жириновского Олег Эйдельштейн также опровергли информацию о смерти главы ЛДПР.