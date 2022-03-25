Приостановка деятельности коллекторов не поможет сделать стабильной ситуацию на банковском рынке. Такое мнение высказала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением о приостановке деятельности коллекторских организаций в России из-за санкционного давления на страну.
Юрист заметила в беседе с RT, что должно хватить и уже принятых мер в виде кредитных каникул. Они, по её словам, помогут преодолеть временные трудности, не разрушив банковскую систему.
А вот остановка коллекторов, после которой следующим шагом будет отказ от исполнения судебных решений и от взысканий долгов, это сделать способна.
"Если сейчас остановить коллекторов, а следующим шагом остановить взыскание по долгам, то мы просто разрушим свою банковскую систему", — пояснила собеседник канала.
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