Юрист оценила предложение Милонова о запрете коллекторов в России

Приостановка деятельности коллекторов не поможет сделать стабильной ситуацию на банковском рынке. Такое мнение высказала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением о приостановке деятельности коллекторских организаций в России из-за санкционного давления на страну.

Юрист заметила в беседе с RT, что должно хватить и уже принятых мер в виде кредитных каникул. Они, по её словам, помогут преодолеть временные трудности, не разрушив банковскую систему.

А вот остановка коллекторов, после которой следующим шагом будет отказ от исполнения судебных решений и от взысканий долгов, это сделать способна.

"Если сейчас остановить коллекторов, а следующим шагом остановить взыскание по долгам, то мы просто разрушим свою банковскую систему", — пояснила собеседник канала.