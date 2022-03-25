Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, какие действия во время проведения спецоперации на Украине расцениваются как предательство.
Российский политик предостерёг граждан РФ от антигосударственной деятельности.
"Критиковать власть — это нормально, но проводить антигосударственную линию во время военной спецоперации — это предательство". — цитирует слова Медведева Telegram-канал Ксении Собчак "Кровая барыня".
Ранее Дмитрий Медведев рассказал, что конвенции Совета Европы теперь утратили силу. Он отметил, что решения Конституционного суда — это не священное писание, поэтому их можно менять.
"Если всё будет спокойно, то эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но правовые позиции тоже не являются вечными, если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции тоже могут быть пересмотрены", — цитирует слова политика РИА Новости.
Медведев убеждён в том, что европейские страны "хорохорятся", заявляя о возможном отказе от российского газа.
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