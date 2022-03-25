Медведев объяснил, чем отличается критика власти от предательства

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, какие действия во время проведения спецоперации на Украине расцениваются как предательство.

Российский политик предостерёг граждан РФ от антигосударственной деятельности.

"Критиковать власть — это нормально, но проводить антигосударственную линию во время военной спецоперации — это предательство". — цитирует слова Медведева Telegram-канал Ксении Собчак "Кровая барыня".

Ранее Дмитрий Медведев рассказал, что конвенции Совета Европы теперь утратили силу. Он отметил, что решения Конституционного суда — это не священное писание, поэтому их можно менять.

"Если всё будет спокойно, то эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но правовые позиции тоже не являются вечными, если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции тоже могут быть пересмотрены", — цитирует слова политика РИА Новости.

Медведев убеждён в том, что европейские страны "хорохорятся", заявляя о возможном отказе от российского газа.