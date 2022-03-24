Администрация Мурманска из групп ВК убрала с аватарок сине-жёлтый герб города. Вместо него появились цвета российского флага с надписью "За Россию".
Герб Мурманска, согласно информации из Википедии, символизирует морское изобилие и главную отрасль региона — рыбную. Принятые цвета на поле щита обозначают: лазоревый и золотистый — полярную ночь и день.
В начале марта в калининградском аэропорту Храброво начались работы по обновлению логотипа. По решению руководства жёлтое солнце на нём перекрасили в красный цвет, а синие буквы сохранили в прежнем виде.
Представители партии ЛДПР, логотип которой выполнен в сине-жёлтых цветах, заявили, что не собираются менять свою атрибутику, так как у Украины нет монополии на синий и жёлтые цвета.
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В Чехии растёт популярность буквы Z как символа общеславянской борьбы против нацистской Украины. В МВД пока не знают, что с этим делать.
В Чехии растёт популярность буквы Z как символа общеславянской борьбы против нацистской Украины. В МВД пока не знают, что с этим делать.