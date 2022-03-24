Милявская рассказала об эвакуации из Киева матери и дочери

Лолита Милявская ранее жаловалась, что её мать и дочь оказались в бомбоубежище в Киеве. Сейчас певица воссоединилась с родными и рассказала о помощи, которую оказали её семье.

Лолита, которая отменила свои концерты и долгое время не выходила на связь, поговорила с поклонниками.

Исполнительница рассказала, что посвятила всю себя заботе о близких, которые оказались с ней рядом благодаря помощи неравнодушных людей. Актриса безмерно благодарна тем, кто вывез её маму и дочку из бомбоубежища Киева, где родственники звезды оказались после начала спецоперации на Украине.

"Спасибо простым людям, которые сделали возможной эвакуацию моих близких. Они не брали у них деньги за ночлег, делились едой, — цитирует слова Милявской "СтарХит".

В конце февраля певица записала видеообращение, в котором рассказала о бедственном положении родных.

"Они двое суток сидят в бомбоубежище, маме 79 лет, после микроинсульта, моя дочь плакала два дня и вчера сказала: "Мамочка, я не хочу умирать!" — говорила певица, взывая о помощи.