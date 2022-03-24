EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Федорова

"Это их выбор": Лавров высказался о россиянах, желающих уехать в другую страну

Общество

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что каждый гражданин РФ волен сам решать, оставаться в России или уезжать жить в другую страну на фоне событий, разворачивающихся сейчас на Украине. Это не противоречит законодательству РФ, объяснил он.

"Это их выбор": Лавров высказался о россиянах, желающих уехать в другую страну

"Большая дискуссия в обществе, потому что теперь, когда стало понятно, чего стоят заверения, которые нам давались со стороны Запада все эти годы о неделимости безопасности, о том, что мы теперь все — одна большая и общечеловеческая цивилизация, теперь, когда стало понятно, что и как, конечно же, мы исходим из того, что каждый гражданин Российской Федерации должен иметь право сделать свой выбор. Если те, кто хочет выбрать проживание в другой стране, приходят к такому решению — это вполне в соответствии с нашим законодательством, это их выбор, их решение", — сказал он.

Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил тем, кому "стыдно быть русскими". Он заявил, что настоящему русскому никогда не стыдно быть русским. По его мнению, если кто-то так говорит, значит он не русский, и к нему нет никаких претензий: "Он не с нами".

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Темы россия украина сергей лавров
Sberbank
Новости
Иммунолог рассказал, насколько возросло число посткоронавирусных симптомов
Экономист рассказал, как Япония и другие страны будут покупать газ РФ за рубли
Минобороны уличило сына Байдена в финансировании биолабораторий США на Украине
МИД РФ назвал шагом к "разрушению отношений" высылку дипломатов Польшей
Экс-депутат Рады Кива объяснил смысл послания Зеленского к НАТО
Канцлер Австрии признал невозможность отказа от российского газа
Болгария заявила о вызове своего посла в РФ для консультаций
Лукашенко раскритиковал идею "очумевших поляков": "Это третья мировая война"
Михалков с иронией встретил новость о запрете на въезд в Латвию: "А где это?"
"Это их выбор": Лавров высказался о россиянах, желающих уехать в другую страну
Популярное
Евросоюз
В Чехии не знают, как остановить рост влияния Путина и буквы Z

В Чехии растёт популярность буквы Z как символа общеславянской борьбы против нацистской Украины. В МВД пока не знают, что с этим делать.

В Чехии не знают, как остановить рост влияния Путина и буквы Z
Bloomberg: глава ЦБ Эльвира Набиуллина пыталась подать в отставку
Экономика и бизнес
Bloomberg: глава ЦБ Эльвира Набиуллина пыталась подать в отставку
Политика. Новости и аналитика
Баширов объяснил, как Польша может ввести войска на Украину
Мир. Новости мира
Украинские бойцы пытаются выйти из окружённого Мариуполя в платьях и туфлях
Ирина Шлионская Хотите на Марс? Будьте готовы стать веганами! Ирина Шлионская Константин Кузнецов Как из Зеленского делают нового Че Гевару Константин Кузнецов Игорь Буккер Глобальное "теневое правительство" оценило эффект антироссийских санкций Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Мэр Мариуполя Бойченко сбежал из города
Ближний Восток
Россия сдала Саудовской Аравии козырную карту в игре против США
Зеленский разозлил французов своим выступлением перед парламентом Франции
Мир. Новости мира
Зеленский разозлил французов своим выступлением перед парламентом Франции
Последние материалы
Экс-депутат Рады Кива объяснил смысл послания Зеленского к НАТО
Канцлер Австрии признал невозможность отказа от российского газа
Болгария заявила о вызове своего посла в РФ для консультаций
Михалков с иронией встретил новость о запрете на въезд в Латвию: "А где это?"
Лукашенко раскритиковал идею "очумевших поляков": "Это третья мировая война"
Укус комара: страны Прибалтики наносят России "удары", которых она не замечает
"Это их выбор": Лавров высказался о россиянах, желающих уехать в другую страну
"Роза Хутор" поддержал публикацию монографии по истории Красной Поляны
В ФРГ не исключили ухудшения ситуации с газоснабжением
Ходорковский об увольнении Чубайса: "Тихо отъехал"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников