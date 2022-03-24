"Это их выбор": Лавров высказался о россиянах, желающих уехать в другую страну

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что каждый гражданин РФ волен сам решать, оставаться в России или уезжать жить в другую страну на фоне событий, разворачивающихся сейчас на Украине. Это не противоречит законодательству РФ, объяснил он.

"Большая дискуссия в обществе, потому что теперь, когда стало понятно, чего стоят заверения, которые нам давались со стороны Запада все эти годы о неделимости безопасности, о том, что мы теперь все — одна большая и общечеловеческая цивилизация, теперь, когда стало понятно, что и как, конечно же, мы исходим из того, что каждый гражданин Российской Федерации должен иметь право сделать свой выбор. Если те, кто хочет выбрать проживание в другой стране, приходят к такому решению — это вполне в соответствии с нашим законодательством, это их выбор, их решение", — сказал он.

Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил тем, кому "стыдно быть русскими". Он заявил, что настоящему русскому никогда не стыдно быть русским. По его мнению, если кто-то так говорит, значит он не русский, и к нему нет никаких претензий: "Он не с нами".

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.