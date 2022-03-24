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Автор Елена Былкина

Ходорковский об увольнении Чубайса: "Тихо отъехал"

Общество

Экс-глава "ЮКОСа" Михаил Ходорковский не одобрил "тихий отъезд" спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития РФ Анатолия Чубайса.

Ходорковский об увольнении Чубайса: "Тихо отъехал"

У Ходорковского остались вопросы к сбежавшему из России Чубайсу.

"Анатолий Чубайс тихо отъехал. Думаю, тихий отъезд неприемлем. Вы засланы от них или раскаялись и теперь против? Пытаться проскочить между струйками — не то время для публичной фигуры", — написал бывший олигарх в своём Telegram-канале.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, что в Кремле не придают особого значения увольнению Чубайса, так как он работал на общественных началах.

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский прокомментировал фото, на котором человек, похожий на Чубайса, снимает деньги в банкомате в Стамбуле.

"Хорошего отдыха, Анатолий Борисович", — написал актёр под снимком.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы владимир путин дмитрий песков анатолий чубайс михаил ходорковский станислав садальский
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