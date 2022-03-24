Ходорковский об увольнении Чубайса: "Тихо отъехал"

Экс-глава "ЮКОСа" Михаил Ходорковский не одобрил "тихий отъезд" спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития РФ Анатолия Чубайса.

У Ходорковского остались вопросы к сбежавшему из России Чубайсу.

"Анатолий Чубайс тихо отъехал. Думаю, тихий отъезд неприемлем. Вы засланы от них или раскаялись и теперь против? Пытаться проскочить между струйками — не то время для публичной фигуры", — написал бывший олигарх в своём Telegram-канале.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, что в Кремле не придают особого значения увольнению Чубайса, так как он работал на общественных началах.

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский прокомментировал фото, на котором человек, похожий на Чубайса, снимает деньги в банкомате в Стамбуле.

"Хорошего отдыха, Анатолий Борисович", — написал актёр под снимком.