Экс-глава "ЮКОСа" Михаил Ходорковский не одобрил "тихий отъезд" спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития РФ Анатолия Чубайса.
У Ходорковского остались вопросы к сбежавшему из России Чубайсу.
"Анатолий Чубайс тихо отъехал. Думаю, тихий отъезд неприемлем. Вы засланы от них или раскаялись и теперь против? Пытаться проскочить между струйками — не то время для публичной фигуры", — написал бывший олигарх в своём Telegram-канале.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, что в Кремле не придают особого значения увольнению Чубайса, так как он работал на общественных началах.
Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский прокомментировал фото, на котором человек, похожий на Чубайса, снимает деньги в банкомате в Стамбуле.
"Хорошего отдыха, Анатолий Борисович", — написал актёр под снимком.
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