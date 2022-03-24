В израильском городе Беэр-Шева рассказали о недостойном поведении беженцев из Украины. Из мэрии небольшого городка Израиля выпроводили требовательных украинцев.
Станислав Садальский опубликовал в своём Telegram-канале рассказ русскоязычного жителя Израиля, который поведал о возмутительном поведении выходцев из Украины.
Израильтянин объяснил, что в его город Беэр-Шева прибыла делегация из 15 украинских беженцев, которые требовали поселить их в гостинице. Им предложили комнаты их резервного социального фонда, но это предложение их не устроило.
Скандалить украинцы начали, так как мэр города пригласил в качестве переводчика своего русскоговорящего охранника.
Члены делегации стали возмущаться, так как к ним обратились на языке врага. Глава города перешёл на английский язык, однако украинцы его не поняли, так как не владели иностранным языком.
В итоге мэр городе Беэр-Шева попросил беженцев покинуть помещение, не удовлетворив их просьбы.
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