В Израиле возмущены поведением украинских беженцев

В израильском городе Беэр-Шева рассказали о недостойном поведении беженцев из Украины. Из мэрии небольшого городка Израиля выпроводили требовательных украинцев.

Станислав Садальский опубликовал в своём Telegram-канале рассказ русскоязычного жителя Израиля, который поведал о возмутительном поведении выходцев из Украины.

Израильтянин объяснил, что в его город Беэр-Шева прибыла делегация из 15 украинских беженцев, которые требовали поселить их в гостинице. Им предложили комнаты их резервного социального фонда, но это предложение их не устроило.

Скандалить украинцы начали, так как мэр города пригласил в качестве переводчика своего русскоговорящего охранника.

Члены делегации стали возмущаться, так как к ним обратились на языке врага. Глава города перешёл на английский язык, однако украинцы его не поняли, так как не владели иностранным языком.

В итоге мэр городе Беэр-Шева попросил беженцев покинуть помещение, не удовлетворив их просьбы.

В Израиле нашли временное пристанище многие российские знаменитости. Сейчас там находятся Алла Пугачёва, Максим Галкин, Иван Ургант и другие звёзды из России.