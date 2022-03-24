Исполнительница украинского происхождения Вера Брежнева рассекретила место своего пребывания.
Вера Брежнева подтвердила, что покинула Россию, однако объяснила, что СМИ неправильно указали страну, в которой она трудится во благо соотечественников.
"Уточню, я волонтёр в пункте гуманитарной помощи, но не в Польше! А в Италии, где нахожусь уже месяц", — написала певица в своём микроблоге.
Исполнительница хита "Я знаю пароль" отметила, что центры или пункты гуманитарной помощи есть по всей Европе. Она призвала всех неравнодушных включиться в волонтёрскую работу.
"Обнимаю всех, кто готов предоставить свою любую помощь, всех, кто молится. Всё это называется любовь", — обратилась Брежнева к соратникам.
Ранее сообщалось, что Брежнева находится в Польше.
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В Чехии растёт популярность буквы Z как символа общеславянской борьбы против нацистской Украины. В МВД пока не знают, что с этим делать.
В Чехии растёт популярность буквы Z как символа общеславянской борьбы против нацистской Украины. В МВД пока не знают, что с этим делать.