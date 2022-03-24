Вера Брежнева подтвердила, что уехала из России: "Я волонтёр"

Исполнительница украинского происхождения Вера Брежнева рассекретила место своего пребывания.

Вера Брежнева подтвердила, что покинула Россию, однако объяснила, что СМИ неправильно указали страну, в которой она трудится во благо соотечественников.

"Уточню, я волонтёр в пункте гуманитарной помощи, но не в Польше! А в Италии, где нахожусь уже месяц", — написала певица в своём микроблоге.

Исполнительница хита "Я знаю пароль" отметила, что центры или пункты гуманитарной помощи есть по всей Европе. Она призвала всех неравнодушных включиться в волонтёрскую работу.

"Обнимаю всех, кто готов предоставить свою любую помощь, всех, кто молится. Всё это называется любовь", — обратилась Брежнева к соратникам.

Ранее сообщалось, что Брежнева находится в Польше.