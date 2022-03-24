Росавиация продлила до апреля ограничение работы ряда аэропортов РФ

Росавиация продлила действие запрета на полёты в ряд аэропортов на юге и в центральной части РФ.

"До 1 апреля 2022 года 03.45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", — говорится в сообщении ведомства.

В Росавиации отметили, что работа остальных аэропортов РФ идёт в штатном режиме.

Из-за прекращения полётов в ряд городов авиакомпаниям рекомендуется организовать альтернативные маршруты перевозок, используя аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

"Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети", — рекомендуют в ведомстве.

Режим ограничения полётов в ряд российских аэропортов был введён с 24 февраля из-за начала специальной военной операции на Украине, так как их признали небезопасными для посадки гражданских самолётов. Ограничения уже неоднократно продлевались.