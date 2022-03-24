Маргарита Симоньян поймала Байдена на незнании истории

Главред RT Маргарита Симоньян уличила президента США Джо Байдена в незнании мировой истории, котое он продемонстрировал, выступая перед американскими бизнесменами.
Напомним, Байден тогда поделился неким "историческим фактом", который он якобы узнал во время секретного совещания с военными. По словам хозяина Белого дома, в период с 1900 по 1946 годы в мире погибло порядка 60 млн человек. И только после "установления либерального миропорядка общество избавилось от царившего нём хаоса, после чего смертность снизилась".
"Я тебя расстрою, Джо. За этот период около 60 миллионов человек погибло только в России, учитывая Великую Отечественную, гражданскую, Первую мировую, голод. А в мире погибло намного больше. Про Китай слышал что-нибудь? Прогугли просто "Нанкинская резня", — посоветовала в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" Симоньян.
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