Маргарита Симоньян поймала Байдена на незнании истории

Главред RT Маргарита Симоньян уличила президента США Джо Байдена в незнании мировой истории, котое он продемонстрировал, выступая перед американскими бизнесменами.

Напомним, Байден тогда поделился неким "историческим фактом", который он якобы узнал во время секретного совещания с военными. По словам хозяина Белого дома, в период с 1900 по 1946 годы в мире погибло порядка 60 млн человек. И только после "установления либерального миропорядка общество избавилось от царившего нём хаоса, после чего смертность снизилась".

"Я тебя расстрою, Джо. За этот период около 60 миллионов человек погибло только в России, учитывая Великую Отечественную, гражданскую, Первую мировую, голод. А в мире погибло намного больше. Про Китай слышал что-нибудь? Прогугли просто "Нанкинская резня", — посоветовала в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" Симоньян.