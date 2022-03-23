Рогозин объяснил, чем отличаются русские украинцы от "бандеропитеков"

Для наглядности глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал лица неприятных ему представителей украинской национальности.

В своём Telegram-канале Дмитрий Рогозин разместил портреты Арсения Яценюка, Виталия Кличко, Степана Бандеры* и других ненавистных ему личностей.

"Обратили внимание, что русские украинцы характером, взглядом, благородством своим отличаются от бандеропитеков?" — написал глава "Роскосмоса" в своём микроблоге.

Ксения Собчак репостнула публикацию Рогозина в своём Telegram-канале.

"А черепомерку он когда достанет?" — прокомментировала журналистка пост российского политика.

Ранее Рогозин заявил, что биооружие, которое создавали на Украине,

негативно действует на репродуктивную систему женщин и иммунитет "определённых этносов".

*Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов"** (ОУН**), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"** (УПА**).

** Экстремистская организация, запрещенная на территории России.