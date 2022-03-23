Для наглядности глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал лица неприятных ему представителей украинской национальности.
В своём Telegram-канале Дмитрий Рогозин разместил портреты Арсения Яценюка, Виталия Кличко, Степана Бандеры* и других ненавистных ему личностей.
"Обратили внимание, что русские украинцы характером, взглядом, благородством своим отличаются от бандеропитеков?" — написал глава "Роскосмоса" в своём микроблоге.
Ксения Собчак репостнула публикацию Рогозина в своём Telegram-канале.
"А черепомерку он когда достанет?" — прокомментировала журналистка пост российского политика.
Ранее Рогозин заявил, что биооружие, которое создавали на Украине,
негативно действует на репродуктивную систему женщин и иммунитет "определённых этносов".
*Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов"** (ОУН**), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"** (УПА**).
** Экстремистская организация, запрещенная на территории России.
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