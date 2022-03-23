Российская журналистка Оксана Баулина погибла под обстрелом на Украине

Корреспондент издания The Insider** Оксана Баулина получила смертельное ранение во время съёмок репортажа в Киеве.

По информации Telegram-канала "Осторожно, новости", журналистка снимала разрушения Подольского района, но неожиданно начался ракетный обстрел. В этом обстреле погиб ещё один мирный житель. Сопровождающие журналистку люди ранены и госпитализированы.

До трудоустройства в The Insider* Баулина работала в структурах Алексея Навального*. Журналистка была вынуждена уехать из России.

* физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.

**признан иноагентом.