Корреспондент издания The Insider** Оксана Баулина получила смертельное ранение во время съёмок репортажа в Киеве.
По информации Telegram-канала "Осторожно, новости", журналистка снимала разрушения Подольского района, но неожиданно начался ракетный обстрел. В этом обстреле погиб ещё один мирный житель. Сопровождающие журналистку люди ранены и госпитализированы.
До трудоустройства в The Insider* Баулина работала в структурах Алексея Навального*. Журналистка была вынуждена уехать из России.
* физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.
**признан иноагентом.
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