Подросток из Бельгии, 16-летний Мак Резерфорд, отправился сегодня, 23 марта, в кругосветное путешествие на сверхлегком самолете Shark, полный решимости превзойти свою 19-летнюю сестру Зару, которая в одиночку облетела земной шар и установила мировой рекорд в январе этого года, пишет France24.
"Вам не обязательно быть совершеннолетним, чтобы сделать что-то особенное", — сказал он журналистам перед тем, как сесть за штурвал самолета, прихватив с собой плюшевого мишку на удачу.
Заре потребовалось пять месяцев, чтобы совершить кругосветное путешествие, она рассчитывала управиться и за три месяца, но подвела плохая погода. Мак надеется облететь земной шар за 2-3 месяца, ему нужно вернуться вовремя, чтобы продолжить подготовку к школьным экзаменам.
Также Резерфорд надеется побить текущий рекорд, установленный 18-летним британцем Трэвисом Ладлоу, который в прошлом году совершил кругосветное путешествие всего за шесть недель.
"Я надеюсь вдохновить как можно больше людей. Если хотя бы один человек осуществит свою мечту, это того стоит", — сказал он.
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