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Автор Елена Былкина

В Германии запретили концерты группы "Любэ"

Общество

Планы группы "Любэ" проехать с гастрольным туром по городам Германии были нарушены. Музыкантам не простили участие в концерте в "Лужниках" в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

В Германии запретили концерты группы "Любэ"

Как сообщает издание B. Z., воспрепятствовали концерту группы "Любэ" (солист Николай Расторгуев) научное сообщество Urania и немецкая компания Evennta, на площадках которых должны были проходить выступления в мае 2022 года.

Концертный директор музыкального коллектива Олег Головко беседе с RTVI объяснил, что не располагает информацией об отмене выступлений группы.

Концерты группы "Любэ" должны были пройти с 10 по 22 мая в Гамбурге, Нюрнберге и других немецких городах.

Ранее политолог Глеб Павловский заявил, что Владимир Путин любит творчество Владимира Высоцкого больше, чем песни лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы германия владимир путин владимир высоцкий николай расторгуев
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