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Автор Елена Былкина

Сокуров сравнил современную ситуацию с 1917 годом

Общество

Режиссёр Александр Сокуров провёл аналогию между событиями на Украине и революционным переворотом 1917 года в России

Сокуров сравнил современную ситуацию с 1917 годом

Александр Сокуров в интервью Николаю Солодникову заявил, что действия российских властей приведут к необратимым последствиям.

"Я предполагаю, что нас ожидает через месяц-два. Я не буду говорить, потому что сказанное может осуществиться, а у несказанного есть возможность и не быть. Но пока мы идем теми же темпами, как шли, когда произошел революционный переворот в России и свержение монархического режима… Это выход в нулевую точку. Это плохо для всех нас", — цитирует слова кинодеятеля Александр Невзоров в своём Telegram-канале.

В декабре 2021 года Владимир Путин на встрече с СПЧ вступил в полемику с Александром Сокуровым об устройстве России.

Сокуров сказал, что республики Северного Кавказа в настоящее время имеют ярко выраженный "национальный характер", и предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил компетентным органам дать правовую оценку высказываниям Сокурова. После этого режиссёр попросил защитить его от уголовного преследования.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы владимир путин рамзан кадыров александр невзоров
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