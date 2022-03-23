Президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий в беседе с Pravda.Ru прокомментировал выход России из Европейской конвенции по защите прав человека.
"Россия перестала быть членом Совета Европы, соответственно, требования Конвенции на нашу страну больше не распространяются. Но надо сказать, что в нашем законодательстве права человека закреплены более широко, чем в этом документе. Поэтому сам факт выхода из Совета Европы не влечёт каких-то автоматических ограничений прав и свобод для граждан России", — сказал правозащитник.
Также он напомнил, что граждане нашей страны могли обратиться в Европейский суд по правам человека в случае несогласия с решениями национальных судов. Ещё через ЕСПЧ осуществлялось взаимодействие между странами, которые разделяли некоторые взгляды и принципы, добавил специалист.
"Москва прислушивалась к требованиям Конвенции. Россия долго виляла хвостом и пыталась понравиться. Но, увы, от неё требовали всё новых и новых трюков: стоять вместо двух задних лапок на одной и прочее-прочее. Это касается и сотрудничества с НАТО. Россия пыталась даже рассмотреть вопрос о вхождении в состав Североатлантического альянса, но ей указали на дверь", — заключил эксперт.
Ранее в ЕСПЧ сообщили, что Москва прекратит быть участником Европейской конвенции по защите прав человека с 16 сентября 2022 года.
"Суд продолжает рассматривать жалобы, поданные против Российской Федерации в отношении действий или бездействия, которые могут нарушать Конвенцию, при условии, что они происходили до 16 сентября 2022 года", — написали в документе, опубликованном на официальном сайте организации.
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