Шапкин объяснил подорожание бумаги желанием производителей разбогатеть

Подорожание бумаги — это мошеннический развод россиян на деньги в интересах конкретных производителей. Такое мнение выразил председатель Национального союза защиты прав потребителей, химик по образованию, Павел Шапкин.

Он отметил, что многие производители бумаги в качестве объяснения повышения цены на свой товар заявили, что причина в прекращении поставок хлората натрия Финляндией. Вещество нужно для производства диоксида хлора, использующегося для отбеливания.

Шапкин удивился такому оправданию. Он пояснил в беседе с "Радио 1", что это никакой не дефицит, а получить хлорат натрия можно из обычной поваренной соли или сделать его из хлорки, как и отбеливать ею же или кислородом.

По мнению специалиста, повышение цен — результат желания компаний обогатиться за счёт людей, которые ничего вообще в этом не понимают. Все эти разговоры — злой умысел, а виновные должны понести ответственность, заключил эксперт.