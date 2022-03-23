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Автор Ирина Гусакова

Юрист рассказал, как грамотно работать предпринимателям с запрещенными соцсетями

Общество

Руководитель юридической компании "Достигация" Артем Баранов объяснил, как грамотно использовать предпринимателям соцсети Facebook* и Instagram*, которые были признаны в России экстремистскими организациями.

Артем Баранов
 

Юрист отметил, что прецедентов привлечения к ответственности по факту использования юридическими лицами Instagram* и Facebook* пока еще нет, поскольку прошло слишком мало времени.

"Позиция юридического сообщества следующая: использование данных соцсетей не является правонарушением. В будущем всё может измениться очень резко, поэтому держите руку на пульсе", — пояснил Артем Баранов.

Как отметил эксперт, юридическое сообщество опирается на позицию Генпрокуратуры, Следственного комитета, а также на комментарий представителя Совета Федерации Андрея Клишаса:

"В случае признания Meta экстремистской организацией ответственность за блокировки ресурсов Meta будет лежать на органах государственной власти России. Никакой ответственности за наличие аккаунтов в данных ресурсах граждане не понесут".

"Стоит различать соцсеть и ее пользователей как разных субъектов правоотношений. К примеру, Instagram* "провинился", вот его и наказали. Это не значит, что автоматом наказаны пользователи. Более того, в законодательстве отсутствует юридическая ответственность за использование соцсетей через VPN-сервисы. Так что лазейка в законе — не значит его нарушение. Другое дело, что пользоваться экстремистским интернет-ресурсом и распространять экстремистский контент — не одно и то же. Тут уже ситуация переходит в уголовную плоскость, тогда будет неважно, где именно вы высказались в радикальном ключе. В интернете, офлайн или в СМИ", — уточнил юрист.

Артем Баранов дал следующие рекомендации для предпринимателей:

  • Не размещать и не покупать рекламу в Facebook* и Instagram*. Это может быть истолковано как финансирование экстремизма, что влечет уголовную ответственность.
  • Убрать со своих интернет-сайтов логотипы запрещенных соцсетей. Размещение иконок с их товарными знаками может быть расценено как пропаганда.
  • При ведении в личных или коммерческих целях Facebook* или Instagram* стараться быть аккуратными в высказываниях, а также обращать внимание на то, что вы репостите. Это может быть расценено как ваше мнение на ситуацию, противоречащее национальным интересам, или призыв к радикальным действиям.

* Соцсети, признанные в России экстремистскими.

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Автор: Ирина Гусакова, Куратор: Наталия Красовская
Темы соцсети андрей клишас
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