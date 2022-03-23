Журналистка Ксения Собчак привела факты, которые могут свидетельствовать о том, что видеохостингу YouTube недолго осталось существовать в России.
"Что нам известно по Ютубу?" — так озаглавила новый пост Ксения Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".
Она обратила внимание на то, что Google начал вывозить сотрудников из московского офиса. YouTube провинился в России тем, что заблокировал каналы Минобороны РФ и российских государственных СМИ.
Роскомнадзор обвиняет YouTube в том, что видеохостинг стал инструментом в антироссийской информационной войне.
На смену иностранному видеохостингу грядёт его отечественный аналог. Преимуществом RuTube называют отсутствие длительной премодерации.
"Именно этот факт чаще всего называют, говоря о превосходстве Ютуба. Правда, для этого придется залогиниться через Госуслуги", — комментирует новые реалии Собчак.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор собирается заблокировать YouTube в ближайшие недели.
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