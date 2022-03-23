В России на смену YouTube придёт RuTube

Журналистка Ксения Собчак привела факты, которые могут свидетельствовать о том, что видеохостингу YouTube недолго осталось существовать в России.

"Что нам известно по Ютубу?" — так озаглавила новый пост Ксения Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Она обратила внимание на то, что Google начал вывозить сотрудников из московского офиса. YouTube провинился в России тем, что заблокировал каналы Минобороны РФ и российских государственных СМИ.

Роскомнадзор обвиняет YouTube в том, что видеохостинг стал инструментом в антироссийской информационной войне.

На смену иностранному видеохостингу грядёт его отечественный аналог. Преимуществом RuTube называют отсутствие длительной премодерации.

"Именно этот факт чаще всего называют, говоря о превосходстве Ютуба. Правда, для этого придется залогиниться через Госуслуги", — комментирует новые реалии Собчак.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор собирается заблокировать YouTube в ближайшие недели.