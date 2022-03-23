EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

В России на смену YouTube придёт RuTube

Общество

Журналистка Ксения Собчак привела факты, которые могут свидетельствовать о том, что видеохостингу YouTube недолго осталось существовать в России.

В России на смену YouTube придёт RuTube

"Что нам известно по Ютубу?" — так озаглавила новый пост Ксения Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Она обратила внимание на то, что Google начал вывозить сотрудников из московского офиса. YouTube провинился в России тем, что заблокировал каналы Минобороны РФ и российских государственных СМИ.

Роскомнадзор обвиняет YouTube в том, что видеохостинг стал инструментом в антироссийской информационной войне.

На смену иностранному видеохостингу грядёт его отечественный аналог. Преимуществом RuTube называют отсутствие длительной премодерации.

"Именно этот факт чаще всего называют, говоря о превосходстве Ютуба. Правда, для этого придется залогиниться через Госуслуги", — комментирует новые реалии Собчак.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор собирается заблокировать YouTube в ближайшие недели.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы ксения собчак
Sberbank
Новости
Политолог назвал последствия отказа ЕС от российского газа: "Сметут и выбросят"
Bloomberg: Чубайс ушёл в отставку и ехал из РФ
В Европе знают, где купить нефть, но альтернативу российскому газу не находят
В России на смену YouTube придёт RuTube
Посол РФ в Польше получил ноту о высылке 45 российских дипломатов
Полковник Коротченко: применив "Кинжал", РФ намекнула НАТО вести себя аккуратно
Экономист Баженов объяснил, грозит ли России дефицит товаров
Диетолог назвала неожиданный метод борьбы с лишним весом
Песков: в случае высылки российских дипломатов из Польши последует ответ РФ
Кто стреляет по гражданским на Украине, рассказали в Кремле
Популярное
Мир. Новости мира
Британцев ужаснуло признание министра обороны страны "Шмыгалю"

Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон направил в Киев почти все свои запасы противотанковых установок.

Британцев ужаснуло признание министра обороны страны "Шмыгалю"
Японцы об ответе Москвы на санкции Токио: Россия поставила "чёрную метку" Кисиде
Мир. Новости мира
Японцы об ответе Москвы на санкции Токио: Россия поставила "чёрную метку" Кисиде
Политика. Новости и аналитика
Баширов объяснил, как Польша может ввести войска на Украину
Мир. Новости мира
Украинские бойцы пытаются выйти из окружённого Мариуполя в платьях и туфлях
Любовь Степушова Россия сдала Саудовской Аравии козырную карту в игре против США Любовь Степушова Людмила Черткова Украинцы нас ненавидят. Что мы будем с этим делать? Людмила Черткова Сергей Лебедев За "фейки" о русской армии приходилось снимать штаны Сергей Лебедев
Общество
Украинцы нас ненавидят. Что мы будем с этим делать?
Мир. Новости мира
NI: в США возмущены "беспардонным" поведением КНР в отношении санкций против РФ
Касперская: "табуны" IT-специалистов покинули РФ в конце февраля — начале марта
Наука и техника
Касперская: "табуны" IT-специалистов покинули РФ в конце февраля — начале марта
Последние материалы
В Европе знают, где купить нефть, но альтернативу российскому газу не находят
"Практика любящей доброты": мастер-класс от психолога
В России на смену YouTube придёт RuTube
Посол РФ в Польше получил ноту о высылке 45 российских дипломатов
Идеальный шторм: как непогода в Новороссийске грозит обрушить глобальный рынок нефти
Полковник Коротченко: применив "Кинжал", РФ намекнула НАТО вести себя аккуратно
Экономист Баженов объяснил, грозит ли России дефицит товаров
Диетолог назвала неожиданный метод борьбы с лишним весом
Песков: в случае высылки российских дипломатов из Польши последует ответ РФ
Кто стреляет по гражданским на Украине, рассказали в Кремле
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников