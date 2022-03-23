Россия будет настоятельно требовать от Киева отмены введённых нынешним украинским режимом норм и положений, имеющих целью уничтожение русского языка. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров отметил, что в президентство Владимира Зеленского последние возможности для русского языка на Украине были "добиты окончательно".
"Мы сейчас будем требовать это отменить", — заявил Лавров, выступая перед студентами и преподавательским составом МГИМО.
В апреле 2019 года Верховной Радой был принят закон о всеобщей украинизации, который оппозиционеры и РФ признали нарушающим Конституцию страны, гарантирующей свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств. Этим законом, по словам постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцы были разделены на тех, кто говорит по-украински, и на русскоговорящих "изгоев", права которых в стране тем самым сильно ограничивались. Президент РФ Владимир Путин назвал закон об украинизации "выдавливанием русскоязычного населения".
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