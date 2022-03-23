Лавров: РФ будет требовать отмены законов против русскоговорящих на Украине

Россия будет настоятельно требовать от Киева отмены введённых нынешним украинским режимом норм и положений, имеющих целью уничтожение русского языка. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров отметил, что в президентство Владимира Зеленского последние возможности для русского языка на Украине были "добиты окончательно".

"Мы сейчас будем требовать это отменить", — заявил Лавров, выступая перед студентами и преподавательским составом МГИМО.

В апреле 2019 года Верховной Радой был принят закон о всеобщей украинизации, который оппозиционеры и РФ признали нарушающим Конституцию страны, гарантирующей свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств. Этим законом, по словам постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцы были разделены на тех, кто говорит по-украински, и на русскоговорящих "изгоев", права которых в стране тем самым сильно ограничивались. Президент РФ Владимир Путин назвал закон об украинизации "выдавливанием русскоязычного населения".