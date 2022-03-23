Уехавшая в Израиль Пугачёва долго беседовала по телефону с Моисеевым

Борис Моисеев поговорил с Примадонной, которая сейчас с мужем и детьми находится в Израиле.

Четвёртого марта Борис Моисеев, страдающий инсультом, отпраздновал своё 68-летие. Алла Пугачёва, несмотря на свой отъезд из России, не забыла поздравить старого друга с днём рождения.

"Алла Борисовна звонила Борису 4 марта. У него был день рождения, и она звонила с поздравлениями. Они давно дружат и у них много общих тем, так что был долгий разговор. О чем именно — не скажу, деталей не знаю, но наверняка беседовали обо всем. Видимо, все в порядке, Борис не делился никакими тревожными новостями", — цитирует слова директора певца Сергея Гороха Woman.ru

Обсуждали ли старые знакомые по телефону события на Украине, неизвестно.

"Думаю, что Борис тоже не знает, когда они планируют вернуться. Скорее всего, эта тема даже не обсуждалась. Им есть о чём поговорить. По поводу их замка, тоже не в курсе, что там и как сейчас происходит", — объяснил представитель Бориса Моисеева.

Максим Галкин в день начала спецоперации на Украине опубликовал в своём микроблоге антивоенный призыв. После этого шоумен лишился рекламных контрактов на телевидении, а жители Архангельска начали массово сдавать билеты на его концерт.

В Сети появился снимок звёздного семейства. Знаменитостей запечатлели на прогулке в Израиле. Поклонники Примадонны заметили, что артисты на фото выглядят невесёлыми.