Жанна Агалакова объяснила, почему уволилась с Первого канала

Корреспондент Жанна Агалакова, которая проработала на Первом канале 20 лет, выступила с заявлением после своего увольнения.

Журналистка заявила, что уволилась с центрального канала страны из-за спецоперации на Украине. Агалакова считает, что занималась пропагандой.

В организации "Репортеры без границ" в Париже она выразила свою поддержку независимым СМИ. Корреспондент отметила, что не согласна с тем, что "Запад обложил Россию ковровыми санкциями"

"Мне больно видеть, как на Западе вымарывают слово "русский". Вы душите и убиваете русскую культуру", — цитирует слова журналистки Telegram-канал Baza.

Агалакова уверила, что её никто не подкупал.

"Мне никто не заплатил, я не шпион, я не работаю ни на кого, кроме моей страны. И этот день, эта наша встреча, преследует только одну цель. Я хочу, чтобы в России меня услышали, я хочу, чтобы там научились отличать пропаганду и искали другие источники информации, я хочу, чтобы люди перестали быть зомбированными", — сказала бывшая сотрудница Первого канала.

На российском телевидении прокатилась волна увольнений после того, как редактор Первого канала Марина Овсянникова выбежала в студию программы "Время" с антивоенным плакатом.