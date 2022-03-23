Синоптик Тишковец предупредил о погодном "Армагеддоне" в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о том, что на выходных в российской столице ожидается погодный "Армагеддон".

По его словам, на смену аномальному теплу в Москву придёт похолодание, сильный ветер с порывами до 20-23 м/с, метель. Кроме того, синоптик не исключил ухудшения видимости и обрушения конструкций.

"В субботу нас начнёт накрывать североатлантический циклон, сопровождаемый дождями, но всё ещё будет тепло до +7°C…+9°C градусов в Москве. В воскресенье ждём настоящий Армагеддон", — сказал Тишковец в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Он добавил, что холодный атмосферный фронт будет сопровождаться интенсивными зарядами снега и гололедицей. Синоптик подчеркнул: в таких условиях могут падать деревья и разрушаться рекламные щиты. Специалист призвал москвичей заранее позаботиться о своей безопасности.

Улучшение погоды, пояснил Тишковец, произойдёт в начале следующего месяца.