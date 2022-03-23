За рубежом продолжают ущемлять права Анны Нетребко

Немецкий лейбл оставил оперную диву Анну Нетребко без работы.

Анну Нетребко лишили возможности выступать в театре La Scala. Баварская государственная опера не желает работать с певицей, которая не выступила с осуждением спецоперации на Украине.

На этом злоключения певицы не закончились. Как сообщает "Комсомольская правда", её имя убрали из списка артистов немецкого лейбла Centre Stage Artist Management, входящего в состав Universal Music.

Муж Анны, оперный тенор Юсиф Эйвазов, всё ещё числится в списке лейбла.

Ранее Нетребко обвинили в том, что она "недостаточно дистанцировалась" от операции России на Украине. Сама артистка считает, что западные партнёры настроились против неё, так как она выставила фотографию с дирижёром Валерием Гергиевым, который остался без работы в Мюнхенском филармоническом оркестре из-за нежелания делать заявления против РФ.

"Заставлять артистов и любых общественных деятелей высказывать публично свои политические взгляды и осуждать свою Родину — это неприемлемо!" — выразила своё мнение звезда оперного театра.