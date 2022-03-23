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Автор Елена Былкина

За рубежом продолжают ущемлять права Анны Нетребко

Общество

Немецкий лейбл оставил оперную диву Анну Нетребко без работы.

За рубежом продолжают ущемлять права Анны Нетребко

Анну Нетребко лишили возможности выступать в театре La Scala. Баварская государственная опера не желает работать с певицей, которая не выступила с осуждением спецоперации на Украине.

На этом злоключения певицы не закончились. Как сообщает "Комсомольская правда", её имя убрали из списка артистов немецкого лейбла Centre Stage Artist Management, входящего в состав Universal Music.

Муж Анны, оперный тенор Юсиф Эйвазов, всё ещё числится в списке лейбла.

Ранее Нетребко обвинили в том, что она "недостаточно дистанцировалась" от операции России на Украине. Сама артистка считает, что западные партнёры настроились против неё, так как она выставила фотографию с дирижёром Валерием Гергиевым, который остался без работы в Мюнхенском филармоническом оркестре из-за нежелания делать заявления против РФ.

"Заставлять артистов и любых общественных деятелей высказывать публично свои политические взгляды и осуждать свою Родину — это неприемлемо!" — выразила своё мнение звезда оперного театра.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
Темы анна нетребко валерий гергиев
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