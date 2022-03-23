Прохор Шаляпин очень активно выражает свою патриотическую позицию. Певец заявил, что не расстроен из-за того, что не может поехать за границу.
Шоумен, который ранее был женат на гражданке Канады, выразил своё пренебрежение к западному миру.
Певец заявил, что гордится тем, что он русский. Он напомнил, что родился в городе-герое Волгограде.
Выпускника "Фабрики звёзд" возмущает то, что ветераны ВОВ во многих странах терпят "фашистские унижения". Он считает, что нападки продиктованы местью победителям в Великой войне.
"У меня одна Родина-мать — это Россия! Мне плевать на то, что я не смогу поехать за границу, мне плевать на весь "цивилизованный" мир, который люто ненавидит всё русское, ненавидит наших героев и историю великой державы", — написал Шаляпин в своём микроблоге.
Ранее шоумен пристыдил своих коллег по шоу-бизнесу за то, что они призывают к миру. Он уверен, что звёздами движет не чувство стыда, а чувство страха.
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Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон направил в Киев почти все свои запасы противотанковых установок.