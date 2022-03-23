Учебники с явным антироссийским направлением, в том числе и на английском языке, нашли в учебных заведениях Херсона. По словам руководителя "Молодёжки ОНФ", координатора "Единой России" по молодёжной политике Игоря Кастюкевича, детям преподавали "переписанную историю".
Как подчеркнул координатор, учебники содержат не только антироссийские тексты, но и изображения нацистских знаков и символики.
"Важно, чтобы дети изучали свою историю, а не чужую, потому что тут есть написанная на английском языке литература, в которой написано про историю Украины. Есть книги с изображением самолётов со свастикой", — цитирует Кастюкевича РЕН ТВ.
Как подчеркнул координатор по молодёжной политике, такие книги найдены как в школах, так и высших учебных заведениях. Всю литературу передадут в комитет по образованию Госдумы РФ на экспертизу.
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