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Автор Елена Былкина

Всероссийские проверочные работы перенесли на новый учебный год

Общество

В Рособрнадзоре приняли решение перенести проведение в школах всероссийских проверочных работ из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки.

Всероссийские проверочные работы перенесли на новый учебный год

Как сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти", из-за рисков распространения коронавируса в школах проведут всероссийские проверочные работы не весной, а осенью.

Работы должны были писать ученики с четвертого по восьмой классы, а также учащиеся десятых и одиннадцатых классов. За тестовые задания школьникам не выставляют оценки. ВПР проводятся для анализа уровня образовательного процесса.

Высказывались предположения, что всероссийские проверочные работы в 2022 году проведут в дистанционном форме из-за пандемии коронавируса, однако в итоге проверку знаний учащихся просто отложили.

Множились слухи, что проблемы возникли из-за дефицита бумаги, но подобную версию официальные источники не подтвердили.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы covid-19 пандемия образование
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