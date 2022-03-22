В Рособрнадзоре приняли решение перенести проведение в школах всероссийских проверочных работ из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки.
Как сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти", из-за рисков распространения коронавируса в школах проведут всероссийские проверочные работы не весной, а осенью.
Работы должны были писать ученики с четвертого по восьмой классы, а также учащиеся десятых и одиннадцатых классов. За тестовые задания школьникам не выставляют оценки. ВПР проводятся для анализа уровня образовательного процесса.
Высказывались предположения, что всероссийские проверочные работы в 2022 году проведут в дистанционном форме из-за пандемии коронавируса, однако в итоге проверку знаний учащихся просто отложили.
Множились слухи, что проблемы возникли из-за дефицита бумаги, но подобную версию официальные источники не подтвердили.
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