Производитель лекарств объяснил, что будет с препаратами дальше

Дефицита лекарств на российском рынке не ожидается, однако как импортные, так и отечественные препараты подорожают. Такое мнение высказал коммерческий директор компании "ФармаМед" Михаил Колчевский.

Он в беседе с Телеканалом "360" заметил, что пациенты, особенно имеющие хронические заболевания, активно скупали в последнее время необходимые им лекарства. Ажиотаж скорее был вызван ожиданием подорожания, однако были и панические настроения по поводу того, что могут быть некие перебои, считает эксперт. Он отметил, что сейчас перебоев не наблюдается.

По словам Колчевского, для дефицита нет оснований, так как на складах, у дистрибьюторов и фармкомпаний имеются большие запасы. И поставки также идут.

Что касается импортных лекарств на российском рынке, то в основном поставки европейского и индийского производства. С логистическими цепочками здесь проблем нет. Но они есть с поставками производимых в США лекарств, доля которых не отечественном рынке достаточно мала, добавил собеседник канала.

Подорожание, конечно же, будет. И коснётся оно не только импортных, но и отечественных лекарств, так как компоненты для их производства закупаются за валюту за рубежом, заключил Колчевский.