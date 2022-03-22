Жители Самары бойкотировали концерт Анжелики Варум и Леонида Агутина из-за пацифистских взглядов исполнителей.
У Варум и Агутина сошлись взгляды на спецоперацию на Украине. Одна из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса в социальных сетях высказывала свои миролюбивые взгляды.
Варум заявляла, что мы движемся в ад семимильными шагами. Агутин охарактеризовал события на Украине словами "ужас и трагедия".
Звёздные супруги должны были выступить в Самаре, однако Агутин сообщил в своём Telegram-канале, что концерт переносится.
"От организаторов концерта: "По многочисленным просьбам жителей Самарской области концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум переносится на 29 октября 2022 г", — написал артист.
Подобные неприятности уже случались с Максимом Галкиным. Жители Архангельска с негодованием сдавали билеты на концерт юмориста, заявляя, что супруг Аллы Пугачёвой якобы против России.
Нечто подобное произошло и с Валерием Меладзе. Его на концерте в честь 8 марта спешно поменяли на Юрия Антонова.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Чешский политолог и экономист Пётр Робейшек рассказал в интервью Radio universum, что глобализация закончится разделением стран на два торговых блока: китайско-российский и американо-европейский.