Зрители отказались от концерта Варум и Агутина после их заявлений

Жители Самары бойкотировали концерт Анжелики Варум и Леонида Агутина из-за пацифистских взглядов исполнителей.

У Варум и Агутина сошлись взгляды на спецоперацию на Украине. Одна из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса в социальных сетях высказывала свои миролюбивые взгляды.

Варум заявляла, что мы движемся в ад семимильными шагами. Агутин охарактеризовал события на Украине словами "ужас и трагедия".

Звёздные супруги должны были выступить в Самаре, однако Агутин сообщил в своём Telegram-канале, что концерт переносится.

"От организаторов концерта: "По многочисленным просьбам жителей Самарской области концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум переносится на 29 октября 2022 г", — написал артист.

Подобные неприятности уже случались с Максимом Галкиным. Жители Архангельска с негодованием сдавали билеты на концерт юмориста, заявляя, что супруг Аллы Пугачёвой якобы против России.

Нечто подобное произошло и с Валерием Меладзе. Его на концерте в честь 8 марта спешно поменяли на Юрия Антонова.