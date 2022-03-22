В Екатеринбурге сорвали баннеры со звёздами из "чёрного списка"

Плакаты с фотографиями Валерия Меладзе, Светланы Лободы, Веры Брежневой, Александра Ширвиндта недолго провисели на заборе рядом с ТСЖ в Екатеринбурге. Подозрительной галереей портретов заинтересовалась полиция.

Многие из изображённых на баннерах знаменитостей ранее выражали свои пацифистские взгляды.

Плакаты с лицами звёзд быстро привлекли внимание правоохранительных органов.

"Днем нам позвонили из администрации Октябрьского района и уточнили кто автор данной акции и согласована ли она? Позднее вечером с баннером приехали разбираться сотрудники полиции, после чего сотрудники бара приняли решение о демонтаже баннера", — цитирует слова председателя ТСЖ Никиты Редькина Telegram-канал "Подъём".

Выяснилось, что баннеры на заборе наклеил собственник бара "Огонёк" Евгений Кексин. Он объяснил, что этими снимками стремился показать невозможность запретить музыку.