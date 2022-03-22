Нейропсихолог объяснила, что мешает людям копить деньги

У многих людей не получается откладывать деньги и создавать накопления из-за чисто психологических причин. Об этом рассказала психотерапевт и нейропсихолог Наталья Наумова.

По словам специалиста, внутренний запрет на благополучие, который есть у людей, может являться препятствием для создания сбережений. Такой человек ведёт себя расточительно, часто влезает в долги, а затем испытывает тревожность и чувство беспомощности.

Психолог заметила в беседе с "Вечерней Москвой", что некоторое ощущение безопасности даёт наличие сбережений, однако есть и обратный эффект. Так, человек, с одной стороны, может позволить себе всё необходимое в любой момент. Но, с другой, возникает страх потери накопленного и заработанного, что также может стать причиной душевной травмы. В основе этого отсутствие гармонии, ощущения стабильности и спокойствия.

Очень важно выстроить гармоничные отношения внутри себя, постараться принять своё "я" как данность и поставить перед собой цели и задачи, основанные на представлении своего будущего благополучия, заключила Наумова.