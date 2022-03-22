Мнение: на Украине прорвалась "смердяковщина", сидящая и в россиянах тоже

Директор Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев считает, что Украина добровольно пошла по самоубийственному пути, когда после распада СССР начала проводить политику "насильственной десоветизации", хотя была на тот момент и экономически, и географически, и ментально едина с такими же бывшими республиками.

Своим видением ситуации в Незалежной Пантелеев поделился, выступая на круглом столе, организованном МИА "Россия сегодня".

По словам эксперта, всё, что сегодня происходит с Украиной и внутри неё, имеет прямую связь с последствиями распада СССР.

"Зарождение русофобии на Украине имеет глубокие корни. По сути, Украина — это зеркало, в котором Россия в значительной степени видит себя. Если исключить внешние факторы, все проблемы там порождены нашими внутренними установками. Слишком много в нас всех от "смердяковщины" Достоевского. Герой из "Братьев Карамазовых" говорил, что он Россию ненавидит, и жалеет, что Наполеон в своё время не завоевал нацию… Это и сейчас в нас "сидит" как болезнь. Просто на Украине она вылезла. И теперь мы — и русские, и украинцы — проходим через самоочищение, возрождение самоуважения к себе, своему народу, своей стране, своей истории, культуре. И в конце пути мы преодолеем так трагически проявившиеся разрывы".