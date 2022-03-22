Зыков: активность в экстремистских Facebook* и Instagram* может выйти боком

Российским пользователям стоит быть настороже и быть готовыми к последствиям от активности в признанных экстремистскими Instagram* и Facebook*, заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

По словам эксперта, несмотря на то что власти пообещали не наказывать пользователей за обход блокировок, гражданам России стоит быть "настороже".

"Надо быть готовым к тому, что могут быть какие-то последствия, хоть и обещали, что их и не будет пока, но теоретически это возможно… Соцсети признаны экстремистскими, и Instagram*, и Facebook*. Соответственно, любое взаимодействие с этими площадками может быть признано экстремистским", — пояснил Зыков в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, лучше на время воздержаться от постов, переписок, инвестиций и закупки рекламы на платформах Meta**.

* соцсети, признанные в России экстремистскими и запрещены в РФ

** признана экстремистской организацией и запрещена в РФ