В Госдуме придумали, чем заменить голливудские фильмы в прокате РФ

Иностранные фильмы, прокат которых из-за санкций против России, отложен на неопределённый срок, можно заменить картинами других стран, заявила первая замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

По словам парламентария, альтернативой к западным и американским картинам могут стать фильмы из:

Китая,

Индии,

Казахстана,

Узбекистана.

"Я была в Китае, видела замечательные исторические, костюмные картины. Тоже не идут (в России — Прим.Ред.), и очень жаль — по стилистике, по настроению они очень понятны и доступны будут нашему зрителю", — пояснила Драпенко в беседе с РИА Новости.

По её словам, необходимо договариваться о закупке фильмов из этих стран, к тому же в российском прокате, они редкость.