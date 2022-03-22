Иностранные фильмы, прокат которых из-за санкций против России, отложен на неопределённый срок, можно заменить картинами других стран, заявила первая замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
По словам парламентария, альтернативой к западным и американским картинам могут стать фильмы из:
"Я была в Китае, видела замечательные исторические, костюмные картины. Тоже не идут (в России — Прим.Ред.), и очень жаль — по стилистике, по настроению они очень понятны и доступны будут нашему зрителю", — пояснила Драпенко в беседе с РИА Новости.
По её словам, необходимо договариваться о закупке фильмов из этих стран, к тому же в российском прокате, они редкость.
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Чешский политолог и экономист Пётр Робейшек рассказал в интервью Radio universum, что глобализация закончится разделением стран на два торговых блока: китайско-российский и американо-европейский.
Чешский политолог и экономист Пётр Робейшек рассказал в интервью Radio universum, что глобализация закончится разделением стран на два торговых блока: китайско-российский и американо-европейский.