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Автор Евгения Васильева

Юрист оценил полумеры в отношении Meta*: "Выбрана компромиссная позиция"

Общество

Старший преподаватель юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский в беседе с Pravda.Ru прокомментировал признание деятельности американской корпорации Meta*, за исключением мессенджера WhatsApp, экстремистской и запрещённой на территории нашей страны.

Юрист оценил полумеры в отношении Meta*: "Выбрана компромиссная позиция"

"Прокуратура занимает компромиссную позицию. С одной стороны, нужно показать отношение Российской Федерации к данной организации. С другой стороны, важно нанести минимальный ущерб гражданам, которые задействованы в использовании этих ресурсов", — сказал специалист.

Также он отметил, что к WhatsApp нельзя ограничивать доступ, поскольку он нужен не для развлекательных целей. Если запретить популярный мессенджер, возникнут негативные последствия в социально-экономической сфере, добавил эксперт.

"Поэтому такая компромиссная позиция выбрана: два подразделения запрещаются, а WhatsApp пока что у нас остаётся в орбите. В качестве примера можно привести запрет на блокировку YouTube, которая пока что у нас откладывается, пока мы в порядок не приведём платформу Rutube, чтобы там была настроена модерация быстрая, использование сервисов платформы и так далее", — подчеркнул юрист.

Ранее суд в Москве запретил деятельность соцсетей американской компании Meta* на территории России. Причиной послужил экстремистский характер работы компании.

* экстремистская деятельность Meta, а исключением WhatsApp, запрещена на территории РФ

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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