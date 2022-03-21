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Автор Светлана Нерадовская

Не только второе, а ещё и третье: у Познера есть гражданство сразу трёх стран

Общество

Сейчас многие российские знаменитости не просто уехали из России в тяжёлые для неё времена, а ещё и пытаются "постелить себе соломки" на будущее, получив гражданство другой страны в придачу с российскому.

Не только второе, а ещё и третье: у Познера есть гражданство сразу трёх стран

Лидером в этом отношении стал российский телеведущий Владимир Познер, у которого есть паспорта сразу трёх стран: российский, французский и американский.

Как сообщает "MK", наличием иностранных паспортов Познер обязан своим родителям — его мать является француженкой, соответственно, поэтому у телеведущего есть французский паспорт. А американский он получил ещё будучи ребёнком, когда его отец-еврей вместе с семьёй в 1940 году бежал из Франции в США.

Российский паспорт стал последним в "коллекции" Познера.

Но если Познер получил паспорта других стран уже давно, то некоторые отечественные звёзды спешно занимаются этим вопросом прямо сейчас. Выяснилось, что Алла Пугачёва и Максим Галкин имеют гражданство Кипра, которое они получили за покупку дорогого особняка на этом острове. У Ивана Урганта в 2018 году появился паспорт гражданина Израиля, у Анны Нетребко - гражданки Австрии, у Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой - Франции, у Светланы Лободы - Мальты.

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Блогеры и «звёзды» предают Россию
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
Темы иван ургант максим галкин алла пугачёва владимир познер
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