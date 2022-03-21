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Автор Ольга Лебедева

После начала спецоперации в России на две беды стало меньше

Общество

После начала спецоперации на Украине российские правоохранители отметили существенное снижение наркотрафика на территорию нашей страны и "активности мошеннических "колл-центров".

После начала спецоперации в России на две беды стало меньше

Об этом в своём Телеграм-канале рассказал Андрей Медведев, журналист ВГТРК со ссылкой на сотрудников МВД, которые рассказали, что "оскудение" потока наркотиков и компонентов для их изготовления специалисты наркоконтроля связывают с тем, что "перестал поступать товар из Украины".

Что же касается мошенников, которые разводили на деньги клиентов банков, то, как иронично отмечает Медведев, "им сейчас некогда — они в Европу бегут".

По мнению журналиста, сейчас хорошее время для того, чтобы окончательно искоренить подобные "колл-центры":

Силовикам надо пройтись по банкам и узнать, кто сливал в украинские колл-центры данные наших пенсионеров. Это не такая уж сложная задача. Но она не менее важна, чем денацификация.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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