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Автор Николай Ткаченко

Житель Молдавии рассказал о вызывающем поведении беженцев с Украины

Общество

Беженцы с Украины, которые приехали в Молдавию, нередко удивляют местных жителей своим поведением и завышенными требованиями. Об этом рассказал гражданин Молдавии Дмитрий Ватаву, который лично привёз 4 автобуса и 12 маршруток с украинцами.

Житель Молдавии рассказал о вызывающем поведении беженцев с Украины

Он заявил в разговоре с РЕН-ТВ, что жители страны помогают украинцам добраться от границы ближе к столице республики, где размещают их по квартирам и отелям. Стараются для украинцев, по его словам, молодые молдаване, которые также собирают еду.

Но в первое время возникали недоразумения, так как украинцы полагали, что им должны всё теперь предоставлять бесплатно, добавил собеседник канала. Вначале они стали на заправках заливать бензин и, предъявляя украинский паспорт, отказывались платить.

Проблемы были с тем, что некоторые искали жильё класса люкс, хотели жить там бесплатно и курить на балконе, добавил Ватаву.

Он рассказал, что после стали возникать и ссоры, и драки. Украинцев начала успокаивать полиция, к совести призывали и молдаване, отмечая, что не нужно "прыгать слишком высоко", а следует держать себя в руках.

Мужчина также упомянул о проблемах в общении с беженцами, возникавшими из-за того, что многие принципиально отказывались говорить на русском языке, когда к ним обращались не владеющие украинским местные жители.

"Были случаи, кушали в ресторане, разговаривали только на украинском, официант их не понимала, дерзили как хотели", — добавил Ватаву.

По его словам, украинцы, напившись, стали кричать "Слава Украине" и устроили драку в ресторане в Гагаузии. Их пришлось успокаивать и объяснять им, как следует себя вести в чужой стране.

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Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Наталия Красовская
Темы беженцы молдавия
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