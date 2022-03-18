Найдено объяснение, для чего в России скупают презервативы

Появилась неожиданная версия, объясняющая, чем обусловлен ажиотажный спрос в России на презервативы.

Ксения Собчак отреагировала на новость о том, что россияне кинулись скупать средства контрацепции.

"Люди снимают стресс как могут", — выразила своё мнение журналистка в Telegram-канале "Кровавая барыня".

Подписчики Собчак, однако, объяснили звезде ТВ истинную цель таких массовых закупок. Объяснение, по признанию Ксении, скорректировало её картину мира.

"Ксения Анатольевна, приветствую. Спрос на презервативы, отнюдь не из-за повышения либидо и прямого целевого использования… Это по всем правилам выживания в боевых действиях для упаковки в резину продуктов выживания — спички, соль и проч…", — написали фолловеры в "предложку" звезде ТВ и интернета.

Психолог, специалист по взаимоотношениям мужчин и женщин Алиса Метелина объяснила, почему в России пытаются закупиться впрок презервативами. Она отметила, что как секс действует на людей как успокоительное, так как снижает напряжение.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен